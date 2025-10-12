Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara verdiği değeri ve önemi sadece projelerine değil, özel günlere de yansıtıyor. Bu kapsamda ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’, Büyükşehir’in Toroslar ve Mezitli Çocuk Kampüslerinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ve Mezitli ilçelerine armağan ettiği Çocuk Kampüslerinde, atölyelere katılım sağlayan kız çocukları sahne aldı. Çocukların farklı atölyelerde ürettikleri el işi çalışmaları ve resimler sergilenirken; koro performansları, halk dansları ve yaratıcı drama gösterileri de programa renk kattı. Aileler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda aileler çocukların heyecanına ortak olurken, erkek öğrenciler de kız arkadaşlarına destek ve moral verdi.

Dünya Kız Çocukları Günü; kız çocuklarının toplumdaki yerini güçlendirmeyi, eşit fırsatlara sahip olmalarını ve özgüvenlerini desteklemeyi amaçlayan önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de her yıl düzenlediği etkinliklerle; kız çocuklarının sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ÖZTÜRK: “HER KIZ ÇOCUĞUNUN CESARETLE YÜRÜDÜĞÜ YOLLARIN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Etkinlikte çocuklarla birlikte olan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, kız çocuklarının hayatın her alanında değerli olduğunu ve haklarının önemli olduğunu hatırlatmak için 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününün önemine dikkat çekti. Çocuklarının bu tür sanatsal faaliyetlerde bulunma fırsatına erişebildikleri için ebeveynlerin de Çocuk Kampüslerinden oldukça memnun olduklarını ifade eden Öztürk, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü Mezitli Çocuk Kampüsü’nde çocuklarımız, velilerimiz ve mahalle sakinleriyle birlikte kutladık. Her kız çocuğunun sevgi, fırsat eşitliği, saygı ve eğitim hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi. Öztürk, kız çocuklarının seslerinin duyulmasının önemine ayrıca vurgu yaparak, “Her kız çocuğunun cesaretle yürüdüğü yolların destekçisi olacağız” diye konuştu.

DURSUN: “KIZ ÇOCUKLARINI ÖNEMSİYOR VE ONLARIN FARKINDALIKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak, Toroslar ve Mezitli Çocuk Kampüslerinde, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı psikologlarından Nazlı Cemre Dursun, “Programda koro dinletisi, dans gösterisi, fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirdik. Aynı zamanda çocuklarımız her iki kampüsümüzde de kendi drama gösterilerini sergilediler” dedi.

Dünya Kız Çocukları Günü’nün önemine vurgu yapan Dursun, “Bütün çocukların eşit haklardan yararlandığı, aynı zamanda kendi bireysel yeteneklerini keşfettiği, onlar için farkındalık yaratmak amaçlı bir gün. Kız çocuklarını önemsiyor ve onların farkındalıkları üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm özel günlerde bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.