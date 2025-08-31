Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve afet bilincini bir araya getiren örnek bir farkındalık çalışmasına daha imza attı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde çevre ve afet bilincini buluşturan önemli bir farkındalık çalışmasına daha imza atıldı. “Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz” projesi kapsamında, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi atölyelerinde plastik şişe kapakları geri dönüştürülerek acil durum düdükleri üretildi. Üretilen düdükler, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret eden çocuklara hediye ediliyor. Böylece hem sıfır atık bilinci kazandırılıyor hem de afetlere hazırlık konusunda farkındalık yaratılıyor.

Bu kapsamında ilk olarak Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan gelen çocuklar, merkezdeki düzenekleri inceleyerek afetlere karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi aldı. Çocuklara, deprem anında uygulanacak ‘çök-kapan-tutun’ gibi temel hayati önlemler de uygulamalı olarak gösterildi. Akıllı Atık Otomatı hakkında da bilgi alan katılımcılara acil durum düdükleri hediye edildi.

Programda ayrıca Minik Mucitler Atölyesi’ne katılan minikler için de özel etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, yaşlarına uygun atölye çalışmalarıyla hem keyifli vakit geçirdi hem de afetlere karşı bilinçlendirildi. Erken yaşta çevre ve afet bilinciyle yetiştirilen çocuklara etkinlik sonunda acil durum düdüklerinden hediye edildi.

DR. ALTUN: “SIFIR ATIK FARKINDALIĞI İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM MÜCADELEYİ VERİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi olarak görev yapan Dr. Zeki Altun, Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında Remedies konsorsiyumu çerçevesinde hibe alınan “Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz” projesi kapsamında bir geri dönüşüm serüveni oluşturduklarını ve proje tamamlanmasına rağmen çıktılarının devam ettiğini kaydetti.

Dr. Altun, “Atık olarak adlandırılan plastik su şişe kapakları geri dönüştürüldükten sonra bir hammadde niteliği kazanıyor ve bazı objelere dönüştürülüyor. Bu objeler; sukulent bitkileri için saksı, çocuklarımıza dağıtabilmek için anahtarlık ve son olarak da şu anki projemizde üretmiş olduğumuz acil durum ve afet düdüğü. Elde edilen bu objeler, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizi ziyaret eden öğrencilerimiz ve diğer etkinliklerimize katılan vatandaşlarımıza hediye ediliyor. Projemiz bitmiş olsa da vatandaşlarımızda sıfır atık farkındalığının devam ettirilmesi için elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz” ifadelerine yer verdi.