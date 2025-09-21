Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında anlamlı bir yürüyüş etkinliği düzenledi.MERSİN (İGFA) - “Tarihi Kilikya Yolu Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Yürüyüşü” adıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara hem doğayla iç içe hem de tarih dolu bir deneyim sundu.

Kayacı Vadisi ile Lamos Kanyonu arasında gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar 5 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Akdeniz’in eşsiz doğası, tarihi kalıntılar ve büyüleyici manzaralar eşliğinde yapılan yürüyüş, bölgenin tarihi değerlerini yeniden hatırlattı. Etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ana teması olan sağlıklı, aktif ve sürdürülebilir yaşamı da güçlü şekilde vurguladı.

Zirve Dağcılık Spor Kulübü gönüllüsü Mehmet Yağmur, yürüyüşün Tarihi Kilikya Yolu projesinin bir parçası olduğunu belirterek, “Bu proje artık tüm Türkiye’ye yayılıyor. Yabancı yürüyüşçüler bile gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu vizyoner yaklaşımı çok değerli” dedi.

Etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ruhuna uygun şekilde vatandaşları hareket etmeye teşvik etti. Yağmur, “Bu tür etkinliklerle halkımızı harekete alıştıracağız. İnsanlar artık bu haftanın farkına varıyor” diyerek etkinliğin toplumsal etkisine dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğa, spor ve tarih temalı etkinlikleriyle hem kenti tanıtıyor hem de sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırıyor