Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim desteği için başvurular, 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 5 Ekim'e kadar devam edecek başvurular, belediyenin resmi eğitim destek platformu olan egitimdestek.bursa.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Okul öncesinden üniversite dönemi ve istihdam sürecine kadar öğrencilerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde üniversite öğrencileri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için vereceği eğitim desteği başvurularını almaya başlıyor. Başvurular, 22 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında belediyenin resmi eğitim destek platformu olan egitimdestek.bursa.bel.tr adresinden yapılabilecek ve sonuçları takip edebilecek. Yüksek lisans, doktora, açık öğretim ve uzaktan eğitim alan öğrenciler ise eğitim desteğinden yararlanamayacak.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim hayatında zorluk yaşayan gençlerin gereksinimlerine katkı sağlamayı hedefleyen program, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Başvurular, İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi üzerinden yapılacak sosyoekonomik inceleme sonucunda değerlendirilecek.

“10 BİN ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl da öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. 22 Eylül Pazartesi gününden itibaren hem mesleki ve teknik Anadolu lisesi hem de üniversite öğrencilerinin eğitim desteğine başvuru yapabileceğini belirten Başkan Bozbey, “Bu yıl da 10 bin civarında öğrencimize eğitim desteği vereceğiz. Hem gençlerimize hem de ailelerine destek olmuş olacağız. Bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde başvurular değerlendirilecek. Öğrencilerimizin tümümün başarılı olmasını arzu ediyoruz. Bunun yanında kırtasiye desteği ve ücretsiz YKS kurslarıyla da yanlarında oluyoruz. Gençlerimizin iyi yetişmesini ve geleceğe güvenle bakabilmelerini önemsiyoruz. Geleceğimize destek vermeye ve katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.