Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘yurttaş odaklı hizmet’ anlayışı hız kesmeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kanser tedavisi gören hastaların, tedavi sürecinde hastaneye gidiş gelişini sağlamak için ‘Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmeti’ ile nakil işlemlerini gerçekleştiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetten bugüne kadar, 4 merkez ilçe ile Tarsus’tan 9 bin kereden fazla yararlanıldı.

BÜYÜKŞEHİR, ONKOLOJİ HASTALARININ TEDAVİ SÜREÇLERİNE DESTEK OLUYOR

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sunduğu hizmetlerle yurttaşların yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında hayata geçirilen ‘Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmeti’ ile kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan yurttaşlara verdiği ücretsiz ulaşım imkânını devam ettiriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan güler yüzlü personeli ile hastaların her zaman yanında olan Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışının önemli uygulamalarını kapsayan hizmetlerle de Mersinlilerin takdirini topluyor.

Sunulan hizmet kapsamında, onkoloji hastaları tedavi gördükleri günlerde evlerinden alınarak hastanelere ulaştırılıyor ve tedavi sonrasında da hastaneden alınarak evlerine bırakılıyor. Böylece hastaların tedavi süreçleri daha konforlu, hijyenik ve güvenli hale getiriliyor. Mersin Büyükşehir sunduğu hizmetleri ile yurttaşlara adeta, ‘Zor günümüzde yanımızda Mersin Büyükşehir var’ dedirtiyor. Hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşlar, Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ya da 0 324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor.