Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Akdeniz ilçesi mahalle muhtarlarına yönelik geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Oldukça verimli geçen ve Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı, katılımcı yönetim anlayışının bir göstergesi olan toplantıyı muhtarlar memnuniyetle karşıladı.

Toplantıya; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i vekaleten Meclis Üyesi Av. Hamit Mert Avcı ile Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş’in yanı sıra, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve personel de katıldı.

Toplantıda mahalle muhtarları, bölgelerine dair sorunları dile getirerek taleplerini iletti. Daire Başkanları tarafından doğrudan dinlenen muhtarların öneri ve talepleri, yerinde incelenmek üzere not edildi.

Belediye’nin farklı birimleri, muhtarlar aracılığıyla mahalle bazında öncelikli ihtiyaçlara dair kapsamlı bilgi edinme fırsatı da buldu. Yapılan hizmetler için teşekkürlerini de ileten muhtarlar, toplantıdan memnun ayrıldı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen bu toplantılar, önümüzdeki dönemlerde de farklı ilçelerde düzenli aralıklarla sürdürülecek.