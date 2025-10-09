Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Ekim 2025 haftasında toplam rezervlerin bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artarak 186 milyar 216 milyon dolara ulaştığını ve rekor kırdığını duyurdu. Brüt döviz rezervleri 147 milyar 216 milyon dolara, net rezervler ise 60 milyar 216 milyon dolara yükseldi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nca yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerinde, toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolara yükselerek tarihi zirveyi gördü.

Bu artış, döviz rezervlerindeki güçlenmeyi yansıtırken, bankanın döviz likidite politikalarının olumlu etkisini gösterdi.

Brüt Döviz Rezervleri 147 milyar 216 milyon dolar (önceki hafta: 144 milyar 216 milyon dolar) olurken, altın rezervleri 39 milyar dolara yakın sabit kaldı.

Verilere göre Net Uluslararası Rezervler ise 60 milyar 216 milyon dolar (önceki hafta: 57 milyar 216 milyon dolar).