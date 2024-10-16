Meram Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde park ve bahçelerin bakım çalışmalarına ağırlık verdi. Yeşil alanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi ve ilkbahar yaz sezonuna en iyi şekilde girebilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde tüm yeşil alanlarda budama, bakım, onarım ve peyzaj gibi çalışmalar yürütülüyor.KONYA (İGFA) - Havası, doğası ve yeşil alanlarıyla Türkiye’nin önde gelen marka ilçelerinden biri olan Meram’ın parkları, bahçeleri, koruluk ve piknik alanları başta olmak üzere tüm yeşil alanlarında kışa hazırlık ve bakım çalışmaları yapılıyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ağaçların bakımları ve ilaçlamaları yapılıyor, budama ve peyzaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Öte yandan sezon boyunca parklarda zarar gören çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve kameriyeler de elden geçirilerek onarılıyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “YEŞİL ALANLARI HEM KIŞIN ZORLU ŞARTLARINA HEM DE BAHARA HAZIRLIYORUZ”

Meram’ı daha da güzelleştirmek, estetik değer katmak ve ilkbaharda ağaçların daha gür bir şekilde yeşermesi için yapılan sonbahar bakımları ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Meram’da tüm yıl boyunca devam eden bakım çalışmalarının sonbaharın gelişiyle birlikte şehirdeki park ve bahçelerde daha kapsamlı bir şekilde hız kazandığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sonbahar ve kışa hazırlık amacıyla yapılan bu çalışmaların, hem yeşil alanların kışa dayanıklı hale getirilmesini sağladığını hem de baharın gelişine hazırlık amacı taşıdığını kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’IN YEŞİL DOKUSU HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Yapılan çalışmaların ilçenin en önemli marka değeri olan ‘yeşil alanların’ korunması adına önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz ağaç budama ve yaprak temizliğine, çim biçme çalışmalarından gübreleme ve toprak yenileme işlemlerine, kışa dayanıklı çiçeklendirme ve bitki dikimlerinden sulama sistemleri bakımına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Amacımız parklarda ve bahçelerde bulunan ağaçlarımızı her mevsimin gerektirdiği iklim koşullarına göre hazırlayarak ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmek. Hemşehrilerimizin desteği ile bugüne kadar bunda başarılı olduk. Meramımız eski ihtişamlı günlerine dönene dek bu çalışmalarımız durmaksızın devam edecek.” diye konuştu.