Şile’ye kadar uzanan Gebze Mudarlı köy yolunda üstyapı yenilenerek yolda sürüş konforu ve güvenlik sağlandıKOCAELİ (İGFA) - İlçe merkezleri kadar kırsal alanlardaki yollarda da vatandaşların rahat bir şekilde seyahat etmesi için üstyapı yatırımları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mudarlı köy yolunda üstyapıyı yeniledi. 2 kilometre uzunluktaki Mudarlı yolunda yağmursuyu tahliyesi için V kanal, yolun virajlı kısmında toprak kaymasını engellemek için taş duvar imalat çalışmaları yapılırken deformelerin olduğu eski yol yerine yeni asfalt serildi. Gebze ilçesinin İstanbul sınırındaki Mudarlı köyüne ve Şile’ye ulaşımın sağlandığı 2 kilometre uzunluktaki yolda, oto korkuluk ve yol çizgi çalışmaları da yapılarak güvenlik ve konfor sağlanacak.
Kocaeli'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
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