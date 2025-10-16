Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kulağında kulaklıkla raylı sistem istasyonundan karşıya geçmeye çalışan genç yolcuyu dikkati ve refleksi sayesinde son anda tramvay aracının altında kalmaktan kurtaran Ulaşım A.Ş. Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış’ı makamında konuk etti. Başkan Büyükkılıç, yaşanması muhtemel üzücü bir kazanın önüne geçen müdahalesinden dolayı Akış’ı tebrik etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen raylı sistem hattının Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda karşıya geçmek isteyen genç bir yolcu, kullandığı kulaklık nedeniyle istasyona giriş yapan raylı sistem aracını tüm uyaranlara rağmen fark etmedi. Raya inen ve tramvay aracının altında kalmak üzere olan yolcuyu fark eden istasyonun güvenlik görevlilerinden 44 yaşındaki Ayhan Akış, genç kadını son anda tramvayın önünden çekti.

Bu hayati refleksi ile yaşanması muhtemel üzücü bir kazanın önüne geçen Ulaşım A.Ş. personeli Ayhan Akış’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Başkan Büyükkılıç, Akış’ı makamında konuk ederek, “Fedakârca yapmış olduğu, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak, genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum“ dedi.

Ulaşım A.Ş. ekibini de kutlayan Büyükkılıç, “Ekibinizi kutluyorum. Sizlerin yaptığı bu fedakâr ve hepimiz için gurur verici çalışma bir bakıma örnek bir davranış. İşimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabi ki onurunu yaşayacağız. Alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm Ulaşım A.Ş. birimlerimizi ve tabi ki güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Güvenlik görevlisi Ayhan Akış da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletirken ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan hazır bulundu.