Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK kapsamında düzenlediği, 7-14 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli geçirip eğlenmelerine ve sosyalleşmelerine imkân tanıyan yaz kursları başarıyla sona erdi.KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı yaz kursları hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin her yıl tatil döneminde çocuklarımız için düzenlediği yaz kursları başarıyla tamamlandı ve kurslara çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunmak bizim önemli görevlerimiz arasında bulunuyor. Zekâ oyunları, model uçak yapımı, robotik kodlama, basketbol, futbol, voleybol, resim, bağlama, gitar, tekvando, jimnastik, yüzme gibi 23 alanda, 18 tesiste eğitim verildi.

Yaz boyunca 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem kültürel açıdan zenginleştirici dersler aldı hem de farklı etkinliklerle eğlenceli ve öğretici bir tatil yaşamış oldular. Bu kurslarımız çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkıda bulunuyor. Yaz kursları sayesinde öğrenciler birçok farklı alanlarda yeteneklerini geliştiriyor ve özgüven kazanır. Ayrıca çocuklarımız bu kurslarda sosyalleşip yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu kapsamda yaz kurslarımızı başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, hayatlarında başarılar dilerim." dedi