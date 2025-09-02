Ankara Keçiören Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velileri bilinçlendirmek ve çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir seminere ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - “Okula Uyum ve Ailenin Rolü” başlıklı seminer, Basınevleri Gün Evi'nde gerçekleştirildi.

Psikolog Zeynep Fırat tarafından verilen seminerde; çocukların akademik başarısı, sosyal gelişimi ve duygusal sağlığına katkı sağlayacak yöntemler ele alındı.

Ayrılık kaygısı, yabancı ortama alışma ve arkadaş ilişkilerindeki güçlükler gibi okulun ilk günlerinde karşılaşılan durumlara karşı ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ve bu süreci kolaylaştırmak için yapılması gerekenler detaylı biçimde anlatıldı.

Sunumda, düzenli bir günlük rutin oluşturmak, öğretmen-veli iş birliğini sağlamak ve çocuğun duygularını anlamaya çalışmak gibi etkili stratejiler vurgulanırken; ebeveynlerin sabırlı ve güven verici tutumlarının çocukların okula daha kolay adapte olmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

“Öğretmen-veli iş birliği önemli”

Uyum sürecinin her çocuk için farklı ilerleyebileceğine dikkat çeken Psikolog Zeynep Fırat, “Okula yeni başlayacak çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatabilmesi için öğretmen–veli iş birliği büyük önem taşıyor.

Okul, sadece akademik bilgi değil; sosyal ilişkiler, sorumluluklar ve kişilik gelişimi açısından da kritik bir ortamdır.” dedi. Velilerin aktif katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ebeveynler okula uyum sürecinde yaşadıkları kaygıları ve sorunları paylaşırken, uzman psikolog tarafından çözüm önerileri de sunuldu.