Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türk Halk Müziği konseri, emeklilere 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda unutulmaz bir gün yaşattı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Emekli Evleri, emeklilerin sosyalleşmesine ve keyifli vakit geçirmesine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erdemli Emekli Evi’nde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Etkinlikte Peker Kültür Sanat Derneği Başkanı ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Erhan Peker, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir repertuvarla sahne aldı. Emekliler türkülere eşlik ederek keyifli bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilere yönelik hassasiyeti doğrultusunda yıl boyunca düzenli olarak sinema, tiyatro, koro, deniz etkinlikleri ve geziler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapan Emekli Evleri, emeklilerin sosyal hayatlarını desteklemeye devam edecek.

BOZKURT: “EMEKLİLERİMİZ BURADA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, Erdemli Emekli Evi’nde düzenledikleri konser etkinliğinin çok güzel geçtiğini belirterek, “Halk sanatçımız ile birlikte hem 30 Ağustos’u anmak hem emeklilere bu keyfi yaşatmak üzere bir araya geldik. Emeklilerimiz burada keyifli vakit geçiriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, emekliler konusunda çok hassas. Sunduğumuz tüm projelerin tamamını kabul ederek hayata geçiriyor. Sinema, etkinlikleri, tiyatrolar, korolar, deniz etkinlikleri, geziler oluyor” dedi.