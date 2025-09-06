Premium otomobil üreticisi Lexus, dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden 82. Venedik Uluslararası Film Festivali – La Biennale di Venezia’da bir kez daha özel isimleri konuk ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Türk sanat camiasından Melis Sezen onur konuğu olarak kırmızı halıdaki yerini aldı. Melis Sezen’e Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt eşlik etti.

Başarılı oyuncu Melis Sezen, 5 Eylül akşamı festivalin büyüleyici kırmızı halısında yürüyerek Türkiye’yi temsil etti. Sezen’in şıklığı ve zarafeti, Lexus’un “Kişiselleştirilmiş Lüks” anlayışıyla bütünleşerek festivalin en unutulmaz anlarından birini yarattı.

Festival boyunca yoğun ilgi görecek prömiyerlerden birine katılacak olan Melis Sezen, Cai Shangjun yönetmenliğiyle öne çıkan prestijli yapımlardan Ri gua zhong tian (The Sun Rises on Us All) filmini izledi.