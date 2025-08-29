Muğla Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri ilçemizin gözde tatil merkezlerinden biri olan Ören Mahallesi’nde devam etti.MUĞLA (İGFA) - Etkinliklerin dördüncü gününde önemli değerlerimizden biri olan şair, tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı Melih Cevdet Anday, şiir ve şarkılarla anıldı. Ören’de gerçekleşen etkinliğin konukları Türk tarihçi, televizyon programcısı ve oyuncu Pelin Batu ve müzisyen Haluk Çetin oldu. Birbirinden değerli şairlere ait olan şiirleri seslendiren ve anlatılar yapan Pelin Batu’ya Haluk Çetin de gitarı ve seslendirdiği şarkılarla eşlik etti.

SESLENDİRİLEN ŞARKILARA VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ…

Ören Yalı Konser Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Alanda ve sahil bandında yoğun kalabalığın oluştuğu etkinlikte seslendirilen şarkılara Ören Mahalle sakinleri de hep bir ağızdan eşlik etti. Söylenen şarkılar esnasında telefonlarının fenerlerini açan vatandaşlar geceyi aydınlattı. Programı fotoğraflayan ve videolar çeken vatandaşlar ise bu güzel anları ölümsüzleştirdiler.

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZGÜR’DEN SANATÇILARA TEŞEKKÜR…

Programın sonunda Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür sanatçılara plaket takdim ederek başarılı performanslarından dolayı kutladı. Pelin Batu ve Haluk Çetin ile günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Yardımcısı Özgür, alanı dolduran tüm vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

ETKİNLİKLER SELİMİYE’DE SON BULACAK…

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ve hafta boyunca süren 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri bugün son bulacak.

Etkinliklerin son gününde Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatılacağı, şiirlerinin yorumlanacağı ve bestelenmiş şiirlerinin dinletisinin sunulacağı ‘Nazım’ın Dilinden Şiir ve Müzik Dinletisi’ etkinliği Selimiye Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Milas Belediyesi Selimiye Hizmet Binası Önünde yapılacak olan etkinlik 29 Ağustos Cuma (bugün) 20.30’da sanatseverlerle buluşacak.