Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarını renklendirmek ve vatandaşlara açık havada sinema nostaljisi yaşatmak için yaz sineması etkinliklerine devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında düzenlenen açık havada sinema etkinliğinde son olarak Bursa Bülbül’ü filmi gösterime sunuldu.

Çekimleri Bursa’da yapılan ve 1980’lerin Bursa’sını anlatan Bursa Bülbül’ü filmini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Osmangazi Meydan’ına kurulan devam ekranda vatandaşlarla birlikte izledi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Sinema gösterimi öncesi vatandaşlara patlamış mısır ve limonata ikramında bulunuldu. Sinema etkinliğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

NOSTALJİ YAPTIĞIMIZ GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU

Yazlık sinemanın birazda nostalji olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu akşam 17’incisini düzenlediğimiz sinema gösteriminde Osmangazili vatandaşlarla bir aradayız. 3 kuşağın buluştuğu nostalji yaptığımız güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.