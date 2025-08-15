Güçlü yorumu, kalbe dokunan ses tonuyla müzik dünyasının sevilen ismi Melek Mosso, ilk albümünün müjdesini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Albümünün adını taşıyan ve aynı zamanda çıkış şarkısı olan Badem müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Badem’in arkasında güçlü bir hikaye de yatıyor. Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Badem’in hikayesini anlatarak ” 2014 yazında, Marmaris sahilinde yürürken gördüğüm tatlı bir çiftin aşkından çok etkilendim. O an telefonun kayıt tuşuna basıp “Badem”i söylemeye başladım. O günden bu güne tek kelimesi ve gülümseten neşesi değişmedi. Annemin de yıllardır favorisidir, bu günü en çok o bekledi” sözlerine yer verdi.
Söz ve müziği Melek Mosso imzası taşıyan Badem’in düzenlemesi Gürsel Çelik’e, mix mastering’i Özgür Yurtoğlu’na ait. Şarkıda sürpriz bir isim de var! Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle “Badem”i resmen şenlendiriyor.
Şarkının renkli ve eğlenceli klibinin yönetmenliğini Murat Joker, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin üstlendi. Yaz aylarının ruhunu taşıyan “Badem’in klibine ilk albümünün çıkış şarkısı olmasını kutlamak için Melek Mosso’nun yakın arkadaşları ve ekibi de eşlik etti.