Çocuğunuzun okul motivasyonunu artıracak 5 önemli adımı açıklayan uzmanlar, "Çocuğun yaşadığı merak ve kaygıyı değerli görün, onu anlamaya çalışın ve hislerini ifade etmesine imkan tanıyın" tavsiyesinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala hem çocukları hem de ebeveynleri tatlı bir telaş sarıyor. Yaz tatilinden sonra okula dönüş, bazı çocuklarda heyecan yaratırken bazıları için stresli bir sürece dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle ilkokula başlayacak çocukların bu geçişi daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Yaz tatili, çocukların ritimlerini değiştiren, tempoyu düşüren uzun bir mola dönemi. Ancak okul kapıları yeniden açıldığında, ister ilk kez okul sıralarına oturacak olsun, ister ilkokula başlayacak olsun, her çocuk için “okula dönüş” bir yeniden uyum süreci anlamına geliyor. Bu süreçte atılacak bilinçli adımlar, çocuğun hem akademik hem de duygusal olarak yılı güçlü karşılamasını sağlıyor. Yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar ya da farklı bir öğretmen, çocuklar için kimi zaman endişe verici olabiliyor. Bu noktada, çocuğun duygularını değerli görerek ve yargılamadan dinlemek, güvenli bir iletişim zemini oluşturur.