Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu “Turnike” programında Düzce’nin yöresel ürünü Tütün Kolonyası’na olan hayranlığı dile getirildi. Programda Nuri Alço’nun “Parfüm sponsoru bulamadın mı?” sorusuna, “Benim parfümüm Düzce Tütün kolonyasıdır, çok güzel bir koku, ben çok severim” diyerek yanıt verdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin yerel ürünü Tütün Kolonyası, ünlü şovmenin desteğiyle yeniden dikkat çekmeyi başardı.

