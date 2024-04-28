31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul Bahçelievler’de AK Partiden Meclis üyesi seçilen Ahmet Özhan, Cumhuriyet Halk Partisinden Meclis üyesi seçilen Erhan Kazel, İstanbul Bahçelievler İlçe Başkan yardımcısı Münir Daştan,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu Tekirdağ Bayburt Dernek Başkanı Sinan Dağ,Saraycık Köyü Dernek Başkanı Kerameddin Öztürk Yolaltı Köyü Dernek Başkanı Erdinç Demirer Gazetemizi ziyaret ettiler.Gazetemizin İmtiyaz sahibi Mehmet Demirerle güncel siyaset ve Derneklerimizle alakalı sohbet ettiler.

Meclis üyeleri Ahmet Özhan ve Erhan Kazel, 31 Mart Yerel seçimlerinde Hemşerilerimizin kendilerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini belirttiler.

Meclis üyeleri Bahçelievler’de yaşayan Hemşerilerimiz için her daim destek olacaklarını ve Derneklerimizin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler.

Hemşerimiz Erhan Kazel, Bahçelievler’de Bayburt Derneği şube başkanlığı ’da yaptığını belirterek biz her daim hemşerilerimizin yanında olduk bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan yardımcısı Münir Daştan, 31 Mart Yerel seçimlerinde Bayburtlu hemşerilerimizin seçim ofislerini boş bırakmadıklarını belirterek kendileriyle istişare ettiklerini hangi siyasi görüşten olursa olsun Bayburtlular olarak bir araya geldiklerini belirtti.