Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliklerle 25-72 ay arası çocuklar için “Çocuk Etkinlik ve Oyun Evleri”ni tanımladı, marka lisans sözleşmeleri için yeni şartlar getirilirken, akşam liselerinin kademeli olarak kapatılmasını kararlaştırdı. İşte detaylar…ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Mart 2012 tarihli Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, özel öğretim kurumlarının işleyişine dair bir dizi yenilik getiriyor.

ÇOCUK ETKİNLİK VE OYUN EVLERİ TANIMLANDI

Yönetmelikle, 25-72 ay yaş grubundaki çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim verecek “Çocuk Etkinlik ve Oyun Evleri” tanımlandı. Bu kurumlar, oyun yoluyla sosyalleşme ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyecek. Kurumların açılabilmesi için Bakanlıkça onaylanmış programların uygulanacağına dair taahhüt gerekecek.

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNE YENİ ŞARTLAR

Özel okulların marka lisans sözleşmesi yapabilmesi için en az 5 okulunun 5 yıl boyunca faaliyet göstermiş olması şartı getirildi. Diğer özel öğretim kurumları için ise aynı türde en az 3 kurumun 2 yıl faaliyet göstermesi gerekiyor. Marka kullanım hakkı, bu şartları sağlayan kurumların üç katına kadar verilebilecek. Sözleşmelerde öğretim programı, personel ve bina standartları gibi detaylar yer alacak.

AKŞAM LİSELERİ KAPANIYOR

2026-2027 öğretim yılından itibaren akşam liselerine 9. sınıf öğrenci kaydı yapılmayacak ve bu okullar kademeli olarak kapatılacak. Mevcut öğrencilerin öğrenim süreçleri ise devam edecek. Ayrıca, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin beceri eğitimi için işletmelerle yapılan protokollerin yenilenmesi gerekecek.

Ortaokullarda yatılılık hizmeti 2026-2027 öğretim yılından itibaren yeni kayıt alamayacak, ancak mevcut öğrenciler için devam edecek. Eğitim ücretleri ve diğer hizmet bedelleri, bir önceki yılın Aralık ayı Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre belirlenecek artış oranlarıyla sınırlandırıldı. Ücretler, MEBBİS’e işlenerek velilere duyurulacak.

Uluslararası diploma ve sertifika programları için ders kitapları ve eğitim materyalleri, Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayına tabi olacak. Personel görevlendirmelerinde, bir yıl içinde alınmış güvenlik soruşturması belgeleri kullanılabilecek; aksi takdirde yeniden soruşturma yapılacak.

Yönetmeliğin marka lisans sözleşmelerine ilişkin hükümleri 1 Ocak 2026’da, diğer düzenlemeler ise yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz