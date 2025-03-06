Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2024 YKS soruları ve çözüm videolarını MEBİ platformunda yayınladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çıkmış soruların ve çözüm videolarının yer aldığı kaynak kitapları "MEBİ" platformunda erişime açtı. Öğrencilerin YKS hazırlık sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan bu kitaplar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik toplam beş kitap halinde sunuldu.

ÇIKMIŞ SORULAR KONU BAZINDA SUNULUYOR

MEB tarafından yayımlanan TYT, AYT Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve YDT kitapları, her sınavın içeriğine özel olarak hazırlandı. Kitaplarda, çıkmış sorular konu bazında sınıflandırılarak öğrencilerin sistemli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlandı.

Çıkmış soru kitaplarına ve daha fazlasına "https://mebi.eba.gov.tr/" adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.