Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve eğlenceli etkinliklerle desteklemek adına çocuklar için renkli etkinlikler düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenleyerek miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında sinema gösterimleri, kukla gösterileri ve mini disco çocuklarla buluşacak.

TÜM ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DAVETLİ

Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve eğlenceli etkinliklerle destekleyen İzmit Belediyesi, çocukların bu özel dönemi neşe içinde geçirmesi için her hafta farklı etkinlikler sunacak. Etkinlikler ilk olarak 7 Mart Cuma günü 20.00’de kukla gösterisi ile mini disco ve 8 Mart Cumartesi günü sinema etkinliği ile başlayacak. İzmit Belediyesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocukları ve ailelerini davet ediyor.