Millî Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi çocuklarının 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı süresince aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan "Bayram Neşesi" adlı Aile Çocuk Dergisi ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 'Arada 1' adlı dergileri erişime açtı.ANKARA (İGFA) - Bayram Neşesi adlı dergi, ara tatilde evde aile ile geçirilen zamanın niteliğini artırmayı, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunmayı ve okul ile ev arasındaki öğrenme sürekliliğini destekleyerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasını amaçladı. 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırlanan dergi, etkileşimli içeriklerle zenginleştirildi.

Özgün içeriklerden oluşan dergide millî, manevi ve kültürel değerlere uygun olarak bayram hazırlığı hikâyesi ve etkinliğine ilaveten Ramazan Bayramı'nda ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesine destek olacak etkinlik ve oyun önerilerinin yanı sıra ilkbahar mevsimiyle ilişkilendirilmiş etkinlik ve oyun önerileri de sunuldu.

Ayrıca okul öncesi dönemdeki çocukların dijital okuryazarlık becerilerini desteklemek amacıyla dergide yer alan etkinliklerin etkileşimli içerikleri de hazırlandı.

e-Kitap formatında sunulan dergi; EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diğer eğitsel içeriklere yönlendirmeler de içeriyor.



Bayram Neşesi adlı dergiye ulaşmak için tıklayınız.

"Arada 1" ilkokul dergisine ulaşmak için tıklayınız.

"Arada 1" ortaokul dergisine ulaşmak için tıklayınız.