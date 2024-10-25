Mazhar Alanson kızının vefatının ardından ilk kez sahneye çıktı!
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Evlat acısıyla sarsılan MFÖ grubunun solisti, 7 ay aradan sonra çıktığı sahnede "Müzik dert ortağıdır" diyerek duygularını...Devamı için tıklayınız
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