Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin yeni kareleri sosyal medyayı salladı! Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin yeni kareleri sosyal medyayı salladı!
Mazhar Alanson kızının vefatının ardından ilk kez sahneye çıktı!
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Evlat acısıyla sarsılan MFÖ grubunun solisti, 7 ay aradan sonra çıktığı sahnede "Müzik dert ortağıdır" diyerek duygularını...Devamı için tıklayınız