Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’inci yılını Rektörlük yerleşkesinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Programı ile kutladı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhuriyet’in 101’inci yılını DEÜ Rektörlük yerleşkesi fuaye alanında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Programı ile coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik DEÜ ailesini bir araya getirirken, programın açılış konuşmasını DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan yaptı.

Açılış konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) yönelik terör eylemini lanetleyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet fikrini adım adım nasıl zafere taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Erdoğan, "1923'e giden yolda kararlılıkla ilerleyen hem evrensel hem de fikirsel düşüncesini gerçekleştiren Mustafa Kemal Paşa, yalnızca milletimizin değil; tüm ulusların örnek aldığı büyük bir liderdir. DEÜ ailesi olarak, asırlık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” dedi.

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Program, İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi, DEÜ mezunu Doç. Dr. Beral Alacı'nın "Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı konferansıyla devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca, Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi koleksiyonundan geçici olarak Rektörlük Yerleşkesi'ne taşınan “Cumhuriyet’in Nişaneleri”- Millî Mücadelenin Gazi Bayrakları sergisi ziyaret edildi.

Katılımcıların sergi sırasında gurur dolu anlar yaşadığını belirten Prof. Dr. Erdoğan, “Asırlık geçmişe sahip gazi bayraklarımızın yer aldığı bu sergide, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla andık. Varlık mücadelemizi nesilden nesile aktarmaya, bilim dünyasının temsilcileri olarak vatan ve bayrak sevgisiyle çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bir dizi etkinlikle de devam edecek. 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da DEÜ Anadolu’dan Esintiler Halk Dansları Topluluğu’nun Konak Meydanı’nda gösterisi olacak. DEÜ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise İzmir Valiliğinin Cumhuriyet Bayramı Kutlama ve Yürüyüş Programı’na öğrencilerinin oluşturduğu grup ile katılacak.