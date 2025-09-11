Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024’ten bu yana il genelindeki yatırımlarında 497 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Altyapı projeleriyle birlikte birçok yerleşim yerinin içme suyu altyapısı baştan sona yenilenirken, vatandaşların suya erişim kalitesi artırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024’ten bu yana altyapı yatırımlarıyla şehre 497 kilometrelik içme suyu hattı döşedi.

Manisa’nın geleceği için altyapı yatırımlarının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Yıllardır el değmeyen altyapıları tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında paslı ve yıpranmış boruların değişimine devam ettiklerini vurgulayan Besim Dutlulu, “İl genelinde birçok mahallemizin içme suyu hatlarını yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve kaliteli içme suyuna ulaşabilecek” dedi.

Çalışmalar kapsamında şehir merkeziyle birlikte birçok kırsal mahallede de hatlar yenilenirken, vatandaşlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Yeni hatlarla birlikte su kesintilerinin de büyük ölçüde önüne geçildiği belirtildi.

2025 YILINDA 81 YENİ SONDAJ KUYUSU AÇILACAK

Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve yeraltı su kaynaklarındaki yetersizliklerle mücadele etmek adına, MASKİ Genel Müdürlüğü ilegece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Başkan Dutlulu, “Çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde 131 milyon TL’lik bir yatırımla 81 yeni sondaj kuyusu açmayı hedefliyoruz. Bu kuyular sayesinde Manisa’mızın su arz güvenliği önemli ölçüde artacak. Şimdiden 50 sondajın işlemlerini tamamladık ve hızla su sistemimize entegre ediyoruz. Unutmayalım ki su yalnızca bir kaynak değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Siz değerli hemşerilerimizden de su tasarrufu konusunda bizlere destek olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.