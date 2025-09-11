Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK aracılığıyla düzenlediği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan 1121 gencin yüzde 80’i, merkezi yerleştirmeyle bir üniversiteye girme başarısını gösterdi. Gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başarılı öğrencileri tebrik etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da gençler, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesindeki BUSMEK aracılığıyla, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşulları ve rehberlik hizmetiyle üniversiteye hazırlandı.

Uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslar, Hürriyet, Vakıf Bera, Naim Süleymanoğlu ve Orhangazi kurs merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Haftanın 4 günü yapılan ders, etüt, soru çözümü ve birebir eğitimlerle öğrencileri sınava hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, gençleri tercih döneminde de yalnız bırakmadı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde toplam 1121 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verilirken, tercih yapan gençlerin yüzde 80’e yakını, merkezi yerleştirme ile bir üniversite programına yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen YKS kurslarına katılarak sınavda ilk 50 bine girme başarısı gösteren öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençleri başarılarından dolayı kutladı. Başarılı olan gençlerin gittikleri kentlerde hem Bursa’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine hem de hedefledikleri mesleklere kavuşacaklarına inandığını belirten Başkan Bozbey, “YKS kurslarımızda fırsat eşitliği sağlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bundan sonra da daha fazla gencimizi YKS kurslarında bilgiyle donatmayı, istedikleri üniversite ve bölümlere yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz başarılar bizleri gururlandırdı. İlk 10 binde 2 öğrencimiz, ilk 20 binde 16 öğrencimiz, ilk 50 binde 53 öğrencimiz, ilk 100 binde ise 125 öğrencimiz YKS kurslarımızdan aldıkları eğitimle başarılar elde etti” dedi.

Sınav sonucunda ilk 200 ve 300 bine giren çok sayıda öğrencinin olduğunu da hatırlatan Başkan Bozbey, puanlar açıklandıktan sonra ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek gençlere yol göstermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Gençler ise BUSMEK kurslarında kaliteli eğitim aldıklarını ve eğitmenlerden büyük destek gördüklerini belirterek, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Mustafa Bozbey tarafından gençlere çeşitli hediyeler verildi.