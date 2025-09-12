Marmarabirlik, 2025/2026 ürün alım döneminden itibaren geçerli olacak ve 5 iş yılı sürecek bir protokolle Vakıfbank ile iş birliğine gitti. Protokol kapsamında, 28 bin aktif ortağın Vakıfbank güvencesiyle yeni hesapları açıldı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, yeni dönem stratejileri doğrultusunda Vakıfbank ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Vakıfbank’tan Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Kobi ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek, Tarım Bankacılığı Satış Koordinasyon Müdürü Volkan Yeniyurt, Bursa Ticari Müdürü Orhan Kırmalı, Bursa Bölge Müdürü Necmettin Şimşek ve Ticari Bankacılık Satış Koordinasyon Müdürü Murat Kaya katıldı.

28 bin aktif ortağın ürün bedeli ödemeleri için 2025/2026 ürün alım döneminden itibaren geçerli olacak protokolün Marmarabirlik’in finansal gücünü artırmaya yönelik bir adım olduğunu belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri finansal refahı önceliklendirdik. Bu protokol, açılım süreçlerimizin önemli bir parçası. Vakıfbank ile önümüzdeki dönemde başarılı iş birliklerine imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ BANKACILIK HİZMETLERİ

Başkan Yıldız, ortakların Vakıfbank nezdinde açılan hesaplara bağlı banka kartlarıyla, hafta içi 09:00-16:00 saatleri arasında mobil, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacağını duyurdu. Yıldız ayrıca, hesap ve kartlara ilişkin aidat, hesap işletim ücreti gibi herhangi bir masrafın da uygulanmayacağını belirterek, ortaklara maliyet avantajı sağlandığını kaydetti.