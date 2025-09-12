Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçelerde mahalle gönüllüleri uygulamasını başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla “Mahalle Gönüllüleri ile Sokağımı Tanıyorum” projesini hayata geçirdi. Projenin ilk durağı Söğütlü oldu. Ailelerin yanı sıra yalnız yaşayan yaşlılara bu çalışmayla daha hızlı bir şekilde ulaşılacak, talep ve ihtiyaçları çözüme kavuşturulacak.

HER AİLE İLE İLGİLİ İHTİYACI AKTARACAK

Sakarya’nın tüm sokaklarında, Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı mahalle gönüllülerinin görev alacağı proje kapsamında; yeni doğan bebeklerden vefat eden vatandaşlara, askere gidecek gençlerden okula başlayacak çocuklara ve sünnet yapacak ailelere kadar birçok bilgiyi gönüllüler aktaracak. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılara bu çalışmayla daha hızlı ulaşılacak.

Ayrıca mahalle gönüllüleri aracılığıyla, mahallelerde yaşanan sorunlar da belediyeye hızlı bir şekilde iletilecek.

İLK DURAK SÖĞÜTLÜ

“Mahalle Gönüllüleri ile Sokağımı Tanıyorum” projesinin ilk durağı Söğütlü ilçesi oldu. Mahalleleri tek tek gezecek olan ekipler, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ile birlikte ilk olarak Fındıklı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinleriyle hoş bir sohbet gerçekleştirdi ve proje hakkında bilgilendirme yaptı.

İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın büyük önem atfettiği ‘insan odaklı hizmet’ anlayışıyla yeni yeni adımları uygulamaya alıyor, vatandaşlarımızla iletişimi hiç bırakmıyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız marifetiyle mahalle gönüllüleri ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Mahallesini tanıyan, komşularının dertleriyle dertlenen herkes bize katılabilir” dedi.