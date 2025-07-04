Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenecek olan 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi’nde yelken tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek. Renkli teknelerin mavilikleri süsleyeceği bu büyük buluşma, yelken sporunun ruhunu İstanbullularla buluşturacak.BURSA (İGFA) - Eker, bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek TAYK - Eker Olympos Regatta’nın heyecanını, "Rüzgârı Yakala" temalı özel bir manifesto videosuyla paylaştı.

Video, yelken tutkunlarını; özgürlüğün, takım ruhunun ve festival coşkusunun buluştuğu eşsiz bir deniz yolculuğuna davet etti.

Denizin maviliğinde rüzgarla bütünleşen bir mücadeleyi ve birlikte güçlenen ekiplerin hikâyesini anlatan manifestoda, Olympos Regatta’nın sadece bir yarış değil; cesaret, tutku ve unutulmaz anlarla dolu bir deniz festivali olduğunun altı çizildi.

4 AYRI SINIFTA NEFES KESEN YARIŞ HEYECANI

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, 4 ayrı sınıfta büyük bir yarış heyecanı yaşanacak:

J70 Sınıfı: 13. Olympos Regatta’nın en rekabetçi ve dinamik etaplarından biri olan J70 sınıfı yarışları, 8-10 Ağustos tarihleri arasında Kalamış açıklarında yelkenseverlerle buluşacak. 4 kişilik ekiplerle kullanılan yüksek performanslı spor tekneleriyle dikkat çeken J70 yarışları, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışların ikinci fazı ise 11-12 Ağustos tarihlerinde Match Race formatında gerçekleşecek. J70 sınıfı yarışları, teknik kapasitesi ve uluslararası standartlardaki yapısıyla Olympos Regatta’nın unutulmaz etaplarından biri olmaya hazırlanıyor.

IOM Sınıfı (International One Metre): Olympos Regatta kapsamında bu yıl da dikkat çeken sınıflardan biri, IOM (International One Metre) olacak. Teknoloji ve deniz tutkusunu bir araya getiren bu özel yarış sınıfı, 10 Ağustos’ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sporseverler için hem görsel hem de teknik açıdan oldukça ilgi çekici olan bu yarışlar, uzaktan kumandalı model teknelerle yapılıyor.

Hareketli Salma Kategorileri: Olympos Regatta’ya bu yıl da minik ve genç yelkencilerin mücadele ettiği Hareketli Salma Kategorileri yarışları damgasını vuracak. 11 Ağustos’ta kayıtların açılmasıyla birlikte yarış heyecanı başlayacak. 12-14 Ağustos tarihleri arasında ise Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde denize açılacak genç yelkenciler, festivalin en renkli ve ilham verici bölümlerinden birine imza atacak. Küçük yaşta yelkenle tanışan yetenekli sporcuların mücadelesi, Olympos Regatta’nın geleceğin yıldızlarına verdiği önemin güçlü bir yansıması olacak.

Yat Yarışları: Yüksek mücadele düzeyiyle öne çıkan Yat Yarışları, bu yıl da Olympos Regatta Yelken Festivali’nin en dikkat çekici etapları arasında yer alacak. Festivalin ikinci haftasında gerçekleşecek yarışlar, hem katılımcılara hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos akşamı start alacak Çınarcık rotalı gece offshore yarışı, denizde uzun saatler boyunca süren bir mücadeleyi beraberinde getirecek. 16 Ağustos günü ise sıra inshore yarışlarına gelecek. Şamandıra parkurunda yapılacak bu kısa ve tempolu yarışlar, tekneler arasındaki taktiksel mücadeleyi gözler önüne serecek. Festivalin final etabı ise 17 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. Yatların ihtişamlı geçişiyle Boğaz Yarışı, Olympos Regatta’nın görsel ve sportif zirvesi olacak.