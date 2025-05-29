Mardin’in Artuklu ve Nusaybin ilçesinden iki grup halinde 13 takım minikler şenliğinde kıyasıya mücadele etti.MARDİN (İGFA) - Minikler U-11 ve U-12 liglerinde mücadele eden 13 takım 21 Kasım Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından çocukların gelişimlerini tamamlamaları ve maç tecrübesi kazanmaları amacıyla düzenlenen futbol şenliğinde Mardin Anadolu FK, Mardin Yıldızspor, Nisibisspor ve Nusaybin İdman Yurdu takımları finallere kalan ekipler oldu.

Minik futbolcuların kıyasıya mücadele ettiği ve bolca eğlendiği benzeri organizasyonların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi

Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Doğan Ağalday, müsabakaları izledikten sonra yaptığı açıklamada; ‘’Çocuklarımızın mutluluğuna şahit olmak ve sevinçlerini bizzati görmek en çok istediğimiz durumdur. Bu tür organizasyonlar çocuklar arasında hem kaynaşmayı sağlıyor hem de tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Bizler de elimizden geldiğince kendilerine bu fırsatları sağlayacağız. Bütün minik futbolcularımızı ve emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum’’ diye konuştu.