Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşüm Projesi’nde sona yaklaşıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birinci derece deprem bölgesi olan Ilgın’da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşümle ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacıyla önemli bir adım attıklarını, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın’daki Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi’nde çalışmalar sona yaklaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın’ının birinci derece deprem bölgesi ilçelerden biri olduğunu anımsatarak, Ilgın’ın merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çalışmayla birlikte daha dayanıklı yapıların şehre kazandırılacağına dikkati çeken Başkan Altay, “Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Ilgın ilçemizin tarihi, kültürel ve mimari mirasını koruma ve tanıtma amacıyla önemli bir adım attık. Yapmış olduğumuz binalar depremsellik açısından güvenli binalar olarak şehrimize hizmet edecek. Yeni meydanımız sayesinde ticaret canlanacak, vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Ilgın’ımızı hak ettiği güzelliğe en kısa sürede kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dönüşüm tamamlandığında sadece bir proje bitmiş olmayacak, Ilgın’ımızın şehir belleği yeniden yazılmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a Konya’mıza ve projemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

PROJE TİCARETİ, İSTİHDAMI VE SOSYAL HAYATI GÜÇLENDİRECEK

Toplam 26 bin 430 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, içinde 66 iş yerinin yer alacağı iki büyük meydan inşa ediliyor. Proje tamamlandığında Ilgınlılar hem alışveriş yapabilecekleri hem de dinlenip vakit geçirebilecekleri modern bir meydana kavuşacak.