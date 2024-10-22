Mardin'de bir araçta 15 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, polis uyuşturucu madde ile ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 15 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.