Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde, Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesinde Geleneksel Arı Kovanı Üretim Projesi başladı.MARDİN (İGFA) - Projenin temel amacı; arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede arıcılığı geliştirmek, yaygınlaştırmak, vatandaşlara ek gelir sağlamak ve arıcılıkla ilgilenen vatandaşların gelir seviyelerini yükseltmektir.

Proje kapsamında geleneksel arı kovanı tesisi kurulmuş olup, şimdilik 5 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi. Tam kapasiteye ulaşıldığında ise toplamda 15 kişiye iş imkanı oluşturulacağı kaydedilen projede kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel arı kovanı üretimi yeniden canlandırıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, mahalleye ziyarette bulunarak çalışanlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi olarak bir süredir üzerinde çalıştıkları arı kovanı projesinin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akkoyun, şöyle konuştu:

"Dargeçit ilçemizin en uzak mahallelerinden biri Temelli'deyiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız büyükşehir belediyesi olarak arı kovanı projemizin hayata geçişini görmemiz bizleri çok mutlu etti. Bulunduğumuz yer kapalı mekan tamamen büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. Burada yapılan arı kovanları büyüklerimizin yaptığı evlerin arkasında bir iki kovanla arı besledikleri bal ürettikleri geleneksel yöntemler çamurdan belli bir kalıbın içerisine alınarak yapılan arı kovanlarının böyle yapıldığını görmek de bizi çok memnun ediyor."

Temelli Mahallesi Sakinlerinden Mehmet Emin Seyhan, ise yaptığı açıklamada mahallelerinin Siirt, Şırnak, Batman üçgeni içerisinde yer aldığını söyledi.

Seyhan, "Tarımsal hizmetler daire başkanlığımızın bize açmış olduğu atölyedeyiz. Şu an atölyemizde 5 arkadaşım istihdam sağlıyor. Tam kapasite çalıştığımız zaman Allah'ın izniyle 15 kişiye yakın aile burdan ekmek yiyecek. Bizlere bu hizmetleri bu destekleri sağlayan Mardin Valimiz, Büyükşehir Belediyemize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu

Valilikten yapılan açıklamada, "Mardin’in tarımsal üretimini destekleyen, istihdamı artıran ve yerel kalkınmayı güçlendiren projelerimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.