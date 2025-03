Mardin'in Yeşilli ilçesinde, MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına yoğun ilgi gösterildi.MARDİN (İGFA)- MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş tarafından organize edilen iftar programına katılım oldukça yoğundu.

Kendine ait bağ konağında düzenlenen iftar programında vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Savaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Vatandaşların beklentilerini iyi biliyor ve buna uygun şekilde hareket ettiklerini belirten Başkan Savaş, "Teşkilatımız, ilçemizin her köşesinde hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyor. “Sadece seçim zamanı sahada olan” değil, her an vatandaşlarımızın yanında, onların sorunlarına çözüm üreten bir anlayışı benimsedik. Bugüne kadar yalnızca söylemle değil, sahadaki aktif çalışmalarımızla Yesillide fark yarattık. Mahalle ziyaretlerimiz, toplantılarımız ve sürekli vatandaşımız ile hemhal oluşumuz, teşkilatımızın gücünü ortaya koymuştur. İftarda bir araya gelen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.