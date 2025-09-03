Mardin’in Yeşilli ilçesinde Belediye Başkanı Hayrettin Demir, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği geniş kapsamlı istişare toplantısında, ilçeyi dönüştürecek “50 Hedef ve 50 Büyük Proje” müjdesini verdi. Toplantıda, Yeşilli’nin kentsel dönüşümde örnek bir ilçe olma yolunda ilerlediği vurgulandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin-Midyat yolu üzerindeki Bahçebaşı güzergâhı ve ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağını duyurdu. Mardin-Midyat yolunu ticaret ve turizm güzergâhına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Demir, “Kentsel dönüşüm projemiz Türkiye’de örnek oldu. İlk etap tamamlanmak üzere, ikinci etap için çalışmalar hız kazandı. Hiç kimseyi mağdur etmedik, evlerin bedelini vicdanen hesapladık ve vatandaşlarımızı sokakta bırakmadık. Proje, 14 mahalleye yayılarak Yeşilli’yi cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

Yeşilli Şantiyeye Döndü

Yeşilli’nin adeta bir şantiyeye dönüştüğünü ifade eden Demir, ilçeye kazandırılan yatırımları sıraladı: “Kentsel dönüşüm, 200 konutluk TOKİ evleri, olimpik yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, doğal gaz projesi, asfalt ve parke taşı yollar gibi önemli hizmetler hayata geçti. Ayrıca, Mardin’in ilk güneş enerjisi panelleri projesini Yeşilli Belediyesi olarak biz hayata geçiriyoruz. Bu proje, elektrik kesintilerini sıfıra indirecek ve çiftçilerimize sulamada büyük destek sağlayacak.

”Tarım ve Kırsal Kalkınma Atağı

Yeşilli’nin dünyaca ünlü kiraz festivali ve doğal güzellikleriyle bölge turizminin parlayan yıldızı olmayı hedeflediklerini belirten Demir, “Projeler tamamlandığında tersine göç başlayacak. Tarımda Yeşil Vadi’de güneş enerjisiyle çalışan su kuyuları sayesinde sebze ve meyve üretimi canlanacak. Kırsal mahallelerde köy evleri ve ağıllar projeleriyle kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağız” diye konuştu.

“Yeşilli’yi Merkez İlçe Yapacağız”

Başkan Demir, vizyoner hedeflerini şu sözlerle özetledi: “Yeşilli’de yapacak çok işimiz var. İlçemizi Mardin’in en konforlu ilçesi haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz, Yeşilli’yi merkez ilçe ve turizm merkezi yapmak. Vizyoner projelerimizle, ilçeyi sadece Mardin’in değil, Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri haline getiriyoruz. Yeşilli, küllerinden doğarak modern, yaşanabilir ve turizm dostu bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımız 50 projenin ve 50 hedefin detaylarını ve nasıl olacağını öğrenmek için önümüzdeki 2 yıl bizi takip etmeye ve izlemeye devam etmelerini istiyoruz. Yeşilli, hayata geçirilen projelerle modern bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor”şeklinde açıklamalarda bulundu