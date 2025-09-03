İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin farklı noktalarında bulunan Dayanışma Noktalarından misafir edilen anne ve çocuklarla 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda buluşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) İzmirli çocukları ağırlamaya devam ediyor.

İEF’nin üçüncü gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Buca Göksu, Konak Ballıkuyu ve 1. Kadriye mahallelerinde bulunan Dayanışma Noktalarından hizmet alan anne ve farklı yaş gruplarından çocuklarla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay yeniden çocuklarla bir araya geldi. Buca’nın Göksu Mahallesi ve Konak’ın Ballıkuyu Mahallesi’nde bulunan Dayanışma Noktalarından hizmet alan 16 anne ve farklı yaşlarda 39 çocukla yemek alanında buluşan Başkan Tugay, miniklerin taleplerini dinlerken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İstedikleri yemekleri yiyen minikler Başkan Tugay’dan oyun parkı, spor sahası gibi isteklerde bulundu. Başkan Tugay da çocukların isteklerini memnuniyetle yerine getireceklerini söyledi. Konak ilçesinde 32 okul arasında düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Şilan Yıldırım’ı tebrik eden Tugay, Şilan’ın mor bisiklet isteğini de geri çevirmedi ve kendisine hediye edeceklerini söyledi. Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, 6 aylık Azim Elmastaşı da kucağına alarak sevdi.

Kültürpark’taki yeme içme alanında düzenlenen buluşmada Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve bürokratlar da eşlik etti.