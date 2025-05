Mardin'de Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve AK Parti Ömerli Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik’in katıldığı, AK Parti Ömerli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programında, gençlerden gelen sorular Başkan Altındağ tarafından yanıtlandı.MARDİN (İGFA) - AK Parti Ömerli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve AK Parti Ömerli Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda gençlerden gelen sorular Başkan Altındağ tarafından yanıtlandı. Sorular, program öncesinde çevrim içi olarak Google üzerinden toplandı.

Programda gençler, sadece sosyal medyada değil, meclis salonlarında da yer almak istediklerini dile getirdi. Bu talebe yanıt veren Başkan Hüsamettin Altındağ, gençlerin geleceğin yöneticileri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “İleride yöneten siz gençler olacaksınız. Bu, hem sorumluluğu hem de işleyişi üstlenebilmeniz adına, biz her türlü desteği vermeye, alanı açmaya hazırız. Yaptığımız çalışmaların her noktasında hep gençlerimiz yer almıştır. Belediyemiz, katılımcılık anlamında, halkı temsil eden bir alandır. Burada alınan kararların gençlerimiz tarafından da bilinmesi, öğrenilmesi, eleştirilmesi ve desteklenmesi adına meclisimiz her zaman açıktır. Ömerli’yi sizlerle yöneteceğiz. Hedefimiz bu.” dedi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha fazla katılabilmesi için yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Altındağ, “Gençlerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Altındağ, Ömerli’de altyapıdan eğitime kadar büyük bir dönüşüm yaşandığını ve bu dönüşümün merkezine gençlerin konulduğunu ifade etti. Yaz spor okulu, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, spor sahaları, düğün salonu ve sosyal alanlardan oluşan büyük bir kompleks inşa ettik. Bu projeden 1000’in üzerinde öğrenci faydalanıyor. Gençlerimizi bakanlar, valiler gibi rol modellerle buluşturuyoruz. Bu projeyi sürdürülebilir kılmak için her yıl üzerine koyarak devam ettiriyoruz. Merkez dışında kırsal mahallelerde de 13 semt sahası yaptık. Basketbol, voleybol sahaları ve çok amaçlı spor salonlarını yaygınlaştırarak, geleceğin sporcularını ve eğitimcilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.



Programın sonunda Başkan Altındağ, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, onların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda daha bilinçli ve aktif olmaları için her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.