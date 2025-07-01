MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, kentsel dönüşüm ve orman yangınlarını milli güvenlik meselesi olarak nitelendirdi. CHP’yi de eleştiren Bahçeli, TSK’nın 2234. yılını kutladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İslamofobik yayınlara tepki gösteren ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2234. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, sağlığına ilişkin spekülasyonlara da, “Canımızı alacak sadece Yüce Allah’tır. Sağlığımız yerindedir, hedeflerimiz büyüktür” diyerek yanıt verdi.

Kentsel Dönüşüm ve Orman Yangınları Vurgusu

Bahçeli, kentsel dönüşümü “milli güvenlik meselesi” olarak tanımladı ve İstanbul’u depremlere karşı dirençli hale getirme çağrısı yaptı.

Orman yangınlarının tahammül sınırlarını aştığını belirterek, “Ormanlar milli servettir. İzmarit ve piknik ateşinden kaynaklı yangınlar ihanettir. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı” dedi.

Yangınlarla mücadele eden Ülkü Ocakları’na teşekkür eden Bahçeli, “Yeşil vatanımızı milli namus görüyoruz,” vurgusu yaptı.

CHP’YE SERT ELEŞTİRİLER

CHP’nin “kartel partisi” haline geldiğini savunan Bahçeli, “Avrupa’da Türkiye aleyhine konuşan CHP Genel Başkanı, Kuvayı Milliye’den kuvayı milliyetsizliğe geçti. CHP Genel Başkanı’nın Avrupa’da Türkiye’nin aleyhine konuşması karanlık üslubun, kararmış ve katılaşmış mensubiyet bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. CHP’nin iç huzuru Türk demokrasisi için önemli, ancak yolsuzluk ve hukuksuzlukla anılması millete hakarettir” diye konuştu. Bahçeli, CHP’nin 38. Kurultayı’yla ilgili davayı da eleştirerek, partinin Sosyalist Enternasyonal yörüngesinden çıkıp Atatürk’ün izinde istikrar bulması gerektiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, milli varlığımızın güvencesidir. PKK’nın silah bırakması tamamlanmalı, yeni çatışmalara yol açacak tahriklere dikkat edilmeli” diyerek barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

DEM Parti’nin sorumlu temaslarını olumlu bulduğunu ifade eden Bahçeli, Türk milletinin birliğini, “Paylaşma, kaynaşma, bir olma şifresi” olarak tanımlayarak, “Türkiye yoksa ülkülerimiz yok. Milli kültürümüz; şeref, vicdan, adalet ve kardeşliktir. Türkiye Yüzyılı’nda fırtınalara direnerek muzaffer olacağız” dedi.

Siyasi dalaverecilere ve milliyet muhaliflerine tepki gösteren Bahçeli, konuşmasını “Sağını solunu karıştıranların kaptanlık yapamayacağını herkes görecek” şeklinde noktaladı.