Edirne Milletvekili Ediz Ün, mısır hasadı öncesi hükümete seslenerek ithalata kota getirilmesi çağrısında bulunarak, “Depolar ithal mısırla dolu, yerli üretici eziliyor!” dedi.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye’de mısır hasadının başlamasına sayılı günler kala hükümete sert bir çağrıda bulundu.

Yüksek gıda enflasyonuna karşı AKP’nin ithalat politikalarını eleştiren Ün, mısır ithalatına derhal kota getirilmesini talep etti.

CHP'li Ün, bu anlayışın üreticiyi bitirme noktasına getirdiğini belirterek, "Çiftçi kaybederse, Türkiye kaybeder” dedi.

Türkiye’nin yıllık 8,5 milyon ton mısır ürettiğini ve bu üretimin büyük oranda kanatlı hayvancılık sektöründe kullanıldığını hatırlatan Ün, hükümetin yerli üreticiyi korumak yerine ithalata yöneldiğini vurguladı. 2023’te 4 milyon ton mısır ithal edildiğini, 2025’in ilk beş ayında ise bu rakamın 2,5 milyon tona ulaştığını belirten Ün, “Haziran verileriyle birlikte ithalat 3 milyon tonu geçti. Bu tablo kabul edilemez” dedi.

“DEPOLAR DOLU, FİYATLAR DİP YAPACAK”

Ün, ithal mısırla dolu depoların yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını ifade ederek, “Hasat dönemi yaklaşıyor, ancak tüccar ithal ürün bolluğu nedeniyle alım yapmayacak. Fiyatlar dip yapacak, üreticinin emeği hiçe sayılacak.” diye konuştu.

Ün, bu durumun çiftçinin geçimini tehdit ettiğini ve uzun vadede Türkiye’nin tarımsal üretimine zarar vereceğini vurguladı

İthalatın beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Ün, tavuk eti fiyatlarında sınırlı bir düşüş olsa da yumurta fiyatlarında iyileşme sağlanamadığını söyledi.

“22 YILDA 9 MİLYAR DOLAR İTHALATA HARCANDI”

Ün, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında 39 milyon ton mısır ithalatına 9 milyar dolardan fazla kaynak aktarıldığını hatırlatarak, bu paranın yerli üretimi desteklemek için kullanılması durumunda Türkiye’nin kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olabileceğini vurguladı. Ün, “Bu kadar yoğun ithalat çiftçiye zarar veriyor. Uyarıyorum: Bu politikalar devam ederse 2025’te mısır para etmeyecek" dedi.