Kısa bir süre önce fesih kararı aldığı Memleket Partisi'nden yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, darbenin 100. gününde demokrasi ve adalet için 1 Temmuz 2025’te saat 20.30’da Saraçhane’de olacağını duyurarak, tüm yurttaşları davet etti.ANKARA (İGFA) - CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbenin 100. gününe işaret ederek, demokrasi ve adalet için mücadele çağrısı yaptı.

İnce, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 20.30’da İstanbul Saraçhane’de olacağını belirterek, “Tüm yurttaşlarımızı demokrasi ve adalet için Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi.