Mardin'de Artuklu Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak için geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlattı. Yenişehir Mahallesi'ndeki etkinlikte Eşbaşkan Mehmet Ali Amak ve belediye ekibi sokakları temizleyerek temizlik bilincine vurgu yaptı.MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak ve temizlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe belediye bünyesindeki tüm birim müdürleri ve personeller katıldı.

Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Amak, Eşbaşkan Yardımcısı Gülgen Doğan ve meclis üyeleri de sahaya inerek temizlik çalışmalarına destek verdi.

Eline süpürge alan Eşbaşkan Amak, sokakları temizlerken, çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlar titizlikle temizlenirken, vatandaşlara çevreye çöp atmamaları yönünde bilgilendirme yapıldı.

Amak, yaptığı açıklamada, “Kentimizi temiz tutmak hepimizin görevi. Belediye olarak her gün temizlik çalışmaları yapıyoruz, ancak bu çabaların kalıcı olması için toplumun da duyarlı olması gerekiyor. Her vatandaşımız kendi sokağını, mahallesini sahiplenirse çok daha temiz, yaşanabilir bir Artuklu ortaya çıkar” dedi.