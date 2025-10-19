Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manyas Kuş Cenneti'nde tepeli pelikan yavrularının yumurtadan çıktığını duyurdu. Sosyal medyada "Hayata Merhaba!" mesajıyla paylaşılan görüntüler, pelikanların ebeveyn kanatları altında büyüdüğünü gösterdi.BALIKESİR (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manyas Kuş Cenneti’nde Tepeli Pelikanların yavrularının yumurtadan çıktığını duyurdu.

“Hayata Merhaba!” mesajıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Türkiye’nin kuş cenneti Manyas’ta yeni doğan pelikan yavrularının ebeveynlerinin kanatları altında büyüdüğü belirtildi.

Müdürlük, sulak alanların korunması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladığı paylaşımda, “Manyas’ın görkemli sakinlerinin en minik üyeleriyle tanışın. Türkiye’nin kuş cenneti Manyas’ta, Tepeli Pelikanların yuvalarında hayat yeniden başlıyor. Yumurtadan yeni çıkan yavrular, ebeveynlerinin kanatları altında büyüyor. Biz de, bu büyülü döngünün sürmesi için sulak alanları korumaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.