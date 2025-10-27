Manisalılar Federasyonu’nun İzmir Üçkuyular Boğaziçi Restoran’da düzenlediği kahvaltı programı, Manisa ve İzmirli hemşehrileri bir araya getirdi. Etkinlikte birlik, üretim ve dayanışma mesajları öne çıktı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Üçkuyular Boğaziçi Restoran’da düzenlenen Manisalılar Federasyonu kahvaltısı, Manisa ve İzmir’deki hemşehri dayanışmasının en güçlü örneklerinden birine sahne oldu.

Federasyon Başkanı İsmail Akarsu, Başkan Yardımcısı Hülya Açan, Genel Sekreter Emine Çiçek ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya; Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yalçın Ata, Kent Konseyi Başkanı, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Acıbadem Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Çağrı Büke, çok sayıda meclis üyesi, iş insanı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

BESİM DUTLULU: “BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında birlik, üretim ve dayanışmanın altını çizerek, “Manisalılar nerede olursa olsun, birbirine kenetlenmeyi bilen bir topluluktur. Biz belediye olarak yalnızca hizmet etmekle değil, halkımızı bir araya getirmekle de görevliyiz. Bugün burada bu tabloyu görmek, Manisa’nın geleceğine dair en büyük umudum oldu. Manisa’yı büyüten, kalkındıran güç; iş insanlarımızın, esnafımızın, sanatkârımızın ve üreticimizin birliğidir. Biz bu dayanışmayı sürdürdükçe hem kentimiz hem ülkemiz kazanacak” dedi.

“MANİSALI OLMAK GURURDUR, DAYANIŞMA BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDÜR”

Federasyon Başkanı İsmail Akarsu, yaptığı konuşmada federasyonun yalnızca bir hemşehri buluşması değil, Manisa’nın değerlerini geleceğe taşıyan bir gönül köprüsü olduğunu vurguladı. Akarsu, “Biz Manisalılar nerede olursak olalım, birlikten güç alırız. Bu kahvaltı sadece bir etkinlik değil; dayanışmanın, üretimin ve dostluğun sembolüdür" dedi.

Başkan Yardımcısı Hülya Açan ise kadınların ve gençlerin federasyon içindeki rolüne dikkat çekerek, “Toplumsal dayanışmada kadın emeği olmadan kalıcı başarı mümkün değildir” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Bu arada toplantıya katılan iş insanları ve oda başkanları, ekonomik zorlukların dayanışmayla aşılabileceği mesajını verdi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yalçın Ata, “Manisa esnafı, üreticisi, sanatkârı güçlüdür. Bizim gücümüz paylaşmakta, birlikte üretmekte. Bu birliktelik sürdüğü sürece hem İzmir’de hem Manisa’da kazanan halk olacak” ifadelerini kullandı.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de, yerel yönetimlerin halkla el ele vermesinin önemini vurgulayarak, hemşehrilik bağının yerel kalkınmanın en sağlam temel olduğunu belirterek, "Bugün burada kurulan bu gönül birliği, yarın Manisa’nın geleceğine yön verecek" dedi.

Federasyon Genel Sekreteri Emine Çiçek, toplantının amacını özetlerken, “Amacımız sadece buluşmak değil; fikir, proje ve sevgiyle güçlenmek. Manisalıların birliği, Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Programda ayrıca Manisa ve İzmir arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi, yeni sosyal projeler ve dayanışma etkinliklerinin planlandığı belirtildi.

Kahvaltı boyunca sıcak sohbetler, dostça paylaşımlar ve ortak geleceğe dair umut dolu konuşmalar dikkat çekti.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Manisalılar Federasyonu çatısı altında birlik mesajı vererek toplu fotoğraf çekildi.