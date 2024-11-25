Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Adım Adım Salihli’ projesi devam ediyor. Proje kapsamın da kent merkezinden giden 60 kişilik kadın kafilesi Salihli’nin tarihi mekânlarını ve doğal güzelliklerini keşfetti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği “Adım Adım Salihli” projesi kapsamında Manisalı kadınlar Salihli ilçesini gezdi. Kafile kahvaltı ikramının ardından, Salihli Belediyesi tarafından bir müze haline getirilen Müdire Hanım Konağı’nda Salihli kültürü ve ev yaşamı ile ilgili objeleri ilgiyle incelediler. Daha sonra Salihli’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Kurşunlu Şelalesi’ne gidildi. Ardından Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl anısına yaptırılan Kurtuluş Kahramanları Anıtı ziyaret edildi.

Gümüş kafede verilen öğle yemeği molasından sonra Sardes Gymnasium Binası ve Roma Hamamı gezildi. Ardından kafile, Yahudiliğin Dünyadaki 3. Ayakta kalan 2. olan Sardes Sinagogu’nu gezdiler. Sinagog’da bulunan mozaikleri çok beğenen kadınlar, buradan sonra Bizans dükkânlarını da incelediler. Daha sonra Artemis Tapınağı ve İncil’de geçen 7 kutsal Klise’den birisi olan Sardes Klise’si gezildi. İçinde 4 milyondan fazla antika ve tarihi envanter barındıran Lidya Park’ın ziyaret edilmesinden sonra gezi programı sona erdi.