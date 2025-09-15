Manisa Büyükşehir Belediyesi şehit yakınları ve gazilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi. Gezide gaziler ve şehit yakınları tarihi mekanları gezerek hem bilgi aldı hem de o anları yeniden yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Soma Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Vakfı Manisa Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanlığı, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Turgutlu Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akhisar Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi’nin yanı sıra, dernek üyesi olmayan şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

Manisa Valiliği önünden hareket eden iki otobüs ile Çanakkale’ye yola çıkan şehit yakınları ve gaziler Eceabat, Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı’nı gezdi. Ardından Şahindere Şehitliği ve Şehit Mustafa Efendi’nin kabri ziyaret edilerek dualar edildi. Hilal-i Ahmer Hastanesi Müzesi ve sergi alanı ile siperleri gezen gaziler ve şehit yakınları rehberin anlatımıyla yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek anı fotoğrafları çektirdi. 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde duaların okunmasının ardından Conkbayırı ziyaretiyle gezi tamamlandı. Katılımcılar, günün sonunda Çanakkale’deki otelde konakladıktan sonra Manisa’ya dönüş yaptı.

Gezi boyunca hatıra kalması amacıyla çekilen fotoğraf ve videolar, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için ölümsüzleştirildi. Katılımcılar, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı toprakları ziyaret ederek aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andı.