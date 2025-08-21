Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları ile vatandaşların hem güvenliğini hem de konforunu arttırmayı sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Müdürlüğü, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde devam eden çalışmalarda 13 bin ton sıcak asfalt serimi ve 55 kilometrelik sathi kaplama yapıldı.

İl genelindeki çalışmaların devam ettiğinin bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz farklı noktalarda asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Yaptığımız yol çalışmaları ile vatandaşlarımızın konforlu ve daha da önemlisi güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda bir yandan sıcak asfalt serimi yapılırken, diğer yandan sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Yapım çalışmaları tamamlanan yollarda ise yol çizgi ve şerit boyama işlemleri ile yolları gece saatlerinde bile görünebilir hale getirerek güvenliği ön plana alıyoruz. Bizim için yol çalışmalarının ayrı bir önemi var. Çalışmalarımız mevsim şartları müsaade ettiği sürece devam edecektir. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı hiç ara vermeden gece gündüz sürdüreceğiz” diye konuştu.