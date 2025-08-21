Edirne Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. İlk olarak Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu’nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iş birliğiyle kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'deki çalışmalar kapsamında yerel belediye tarafından okul bahçesi ve çevresinde ot biçme, genel temizlik, bakım ve düzenleme yapılarak öğrenciler için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlandı.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, belediye ekiplerinin temizlik ve bakım çalışmaları önümüzdeki günlerde Edirne genelindeki diğer okullarda da devam edeceğini belirterek “Şehrimiz genelinde devam eden temizlik seferberliğine okul çevrelerini de ekledik. Artık okul çevrelerimiz de daha kapsamlı şekilde temizlenecek ve düzenlenecek. Çocuklarımızın tertemiz, güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim görmesi bizim için en büyük öncelik. Okullarımızın açılmasına kısa bir süre kala diğer okulların çevrelerinde de bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.