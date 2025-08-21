Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre projelerine öncülük ederek hayata geçirdiği Mor Şebeke uygulamasıyla atık suyun tekrar kullanılmasına olanak sağlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’deki ilk örnek olan ve ismi dünya literatürüne de giren Mor Şebeke ile bugüne kadar 2 milyon 719 bin 301 metreküp atık suyun geri kazanıldığını ve yeşil alan sulamasında kullanıldığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendiren Mor Şebeke uygulamasıyla Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye örnek olarak uyguladığı Mor Şebeke sayesinde bugüne kadar 2 milyon 719 bin 301 metreküp atık suyu geri kazandırdıklarını ifade etti. Bu geri kazanımın aynı miktarda içme ve kullanma suyu tasarrufuna eş değer olduğunu belirten Başkan Altay, “Türkiye’deki ilk örnek olan ve ismi dünya literatürüne de giren Mor Şebeke ile atık suyu bir kaynak olarak yeniden değerlendiriyoruz. Yenilikçi ve çevreci bir uygulama olarak öne çıkan Mor Şebeke sayesinde ortalama yıllık 210 bin metreküp suyu yeniden kazanıyoruz. Bu da, su kıtlığının yaşandığı bu dönemde aylık ortalama 17 bin metreküp suya tekabül ediyor” dedi.

YEŞİL ALANLAR MOR ŞEBEKE İLE SULANIYOR

Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin içinde yer alan ve Atıksu Geri Kazanım Projesi çerçevesinde faaliyet gösteren Mor Şebeke; arıtılan atıksuları koagülasyon, ön klorlama, kum filtresi, UV dezenfeksiyon ve son klorlama aşamalarından geçirerek yeniden kullanıma kazandırmaya imkan sağlıyor. 150 metreküp/saat kapasiteli sistemden elde edilen su, 23 kilometre uzunluğundaki hat üzerinden yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekarelik yeşil alanın sulamasında kullanılıyor. Sulama işlemleri ise Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE’DE İLKLERİ TEMSİL EDİYOR

Mevcut arıtma teknolojilerinin entegre biçimde kullanıldığı sistem, içme suyunun korunmasına büyük katkı sağlıyor. Konya’da 2011 yılında yapımına başlanan ve 2012 yılında ilk kez dünya literatürüne sokularak devreye alınan sistem, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2009 yılındaki proje çağrısında 550 proje arasından birinci seçilerek destek almıştı. Proje kapsamında pilot çalışmalar yapılarak en uygun teknoloji seçilmiş ve fizibilite raporları hazırlanmıştı. Konya Büyükşehir Belediyesi, projeyle birlikte hem su kaynaklarının korunmasına hem de benzer uygulamalara örnek oluşturulmasına öncülük ediyor.